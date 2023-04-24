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Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının son ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Trafik yer yer durma noktasında geldi.

24.04.2023 - 08:44 | | İHA
Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde, 7 günlük ara tatili ile Ramazan Bayramı tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte Cevizlibağ, Yenibosna ve Halıcıoğlu’nda D-100 Kara Yolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik verilerine göre saat 07.40 sıralarında trafik yüzde 50’ye ulaştı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrencilerin ve işlerine gitmek isteyenlerin yollara çıkmasının ardından trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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