Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı açıkladı!

Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında merak edilen soruyu yanıtladı.

UMRE VE HAC ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gönlümüzün açılmasını istiyor ama bu konuda karar verici olan biz değiliz, Suudi Arabistan. Gerekli müzakereleri yapıyorlar, biz de zaman zaman görüşüyoruz. Şu ana kadar umre de bazı ülkelere açıldı.

Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz Hac için kayıtlı, bekliyor. Eğer belli olursa; mesela Suudi Arabistan bir sayı verirse; kriterleri bekleyeceğiz. Açılırsa, ne kadar kontenjan verilirse bizim hazırlıklarımız tam. Kendisine kura çıkan vatandaşlarımızın önceliği var.

(Umre için bir ışık göründü mü?) Şu ana kadar böyle bir ışık göremedik. Bazı ülkeleri kabul ettiklerine göre yavaş yavaş sınırları genişletirler diye umuyoruz.

KUDÜS ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

Kudüs ziyaretlerini başlattık. Bu ay sonunda 4 günlük Kudüs ziyaretlerimiz başlıyor. Farklı kategorilerde uygulamamız olacak.

Kudüs bizim gönlümüzde her zaman Filistin'in başkentidir ve kıyamete kadar böyle kalacaktır.

Bu sadece bir ziyaret değildir, aynı zamanda eğitimdir. Tarihi bir seyahattir, bir bilgilenmedir.