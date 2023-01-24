Hac ön kayıtları 31 Ocak'a kadar uzatıldı

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2020 yılında kurası çıkmış olanlar bu hac döneminde bir daha kuraya girmeden hacca gidebilecekler. 37 bin 770 kişilik kısmı gidebildi. Bır kısmı 65 yaş sınırına takıldığı için gidemedi. Şimdi 65 yaş sınırı kaldırıldı. Aşılarını yaptırmış olanlar bu sene hac görevini yapabilecekler.

150 bin vatandaşımız başvuru yaptı. 2,2 milyon vatandaşımızın başvurusu e-Devlet üzerinden yenilendi.

Bu sene 83 bin 430 vatandaşımızı hacca götüreceğiz.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar.

"SON BAŞVURUYU 31 OCAK'A KADAR UZATTIK"

26 Ocak'ta bitmesi planlanan başvuru sürecini, gelen taleplerin fazla olması üzerine ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık.

Çarşamba günü bakanlıklar arası hac ve umre kurulumuzu topluyoruz. Hac ile ilgili konularımızı konuşup kura tarihini belirleyeceğiz.

Tamamen bize özgü bir kura sistemi yürütüyoruz. En adil sistem olarak biz kat sayılı kura sistemini uyguluyoruz.

"10 YIL ÖNCE KAYDOLAN 100 KERE KURAYA GİRİYOR"

Bu sene kaydolan kişi 1 kere kuraya girecek. Kendisiyle çarpıyoruz. Geçen yıl kaydolan 2 yıl olduğu için 4 kere kuraya giriyor. 3 yıl önce kaydolan 9 kez, 10 yıl önce kaydolmuş vatandaşlarımız bu sene 100 kere kuraya giriyor.

Bu yüzden eskiden başvuranların kurasının çıkma ihtimali çok daha yüksek.

Hacca mütacaat etmiş bekleyen vatandaşların yaş ortalaması şu anda 57. Bu başvurularla birlikte değişebilir.

ÜLKELERİN KONTENJANLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Şu an için 3 milyon civarında kişi hacca gidebiliyor. Hac meşakkattir diye biliyoruz zaten. Bunu daha kolay hale nasıl getirebiliriz, imkanları nasıl genişletebiliriz konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.

Bu sene 2 buçuk milyona yakın kişinin müracatını bekliyoruz. Bu insanların hepsini hacca götürmek mümkün değil. Suudi Arabistan'da imkan genişletme çalışmaları devam ediyor.

Bizim orada 450 sağlıkçının çalıştığı 120 yataklı bir hastanemiz var. Hac ve Umre boyunca hastane hizmet vermektedir. Bizden başka bu çapta hizmet veren ülke yoktur. Sağlık konusunda Türkiye olarak Suudi Arabistan'a da destek oluyoruz. Onların da teşekkürünü alıyoruz. Küçük çaplı cerrahi müdahaleleri de yapıyoruz.

Arafatta da sahra hastanesi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Arafat'a gelemeyenleri ambulanslarla getirip orada yatırmayı ve vazifesini yapmasını planlıyoruz.

DÜNDEN BUGÜNE HAC YOLCULUĞU BELGESELİ

Dünden bugüne hac yolculuğu belgeseli hazırlandı. İlk bölümü yayımlandı, ikinci bölümü de haftaya Cuma saat 9'da Diyanet TV'de olacak.

Hacca gitmeyenler fikir sahibi olacak, gidenlerin anıları canlanacak. Hakikaten haccın hikmetleri anlatmakla bitmez. Bütün bunları anlatmaya çalışan bir belgesel oldu.