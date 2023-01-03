GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme
ABONE OL

Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.

03.01.2023 - 19:58 | | İHA
Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat'ta başlanacak.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak tensip zaptı hazırladı. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme, duruşma için 14 Şubat'ı belirledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Kar yağışı uyarısı yenilendi! Bu defa net tarih verildi, kuvvetli gelecek

    Kar yağışı uyarısı yenilendi! Bu defa net tarih verildi, kuvvetli gelecek

    Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

    Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişme

    Bakan Dönmez'den peş peşe kritik görüşmeler

    Bakan Dönmez'den peş peşe kritik görüşmeler