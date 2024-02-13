Gürsel Tekin istifa mı etti? Eski CHP milletvekili Gürsel Tekin Esenyurt Belediye Başkan adayı mı olacak, neden istifa etti, nereden aday?

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifanın Esenyurt Belediye Başkan Adayı olacağı iddiası üzerine gelmesi dikkat çekerken Tekin'in istifa açıklamasında partisine yaptığı eleştiriler gündeme oldu. Peki, Gürsel Tekin kimdir, nereli, neden istifa etti? CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı kim olacak, Gürsel Tekin mi? CHP Eski Milletvekili Gürsel Tekin nereden aday?

"İKTİDAR MÜCADELESİ YERİNE PARTİ İÇİ MÜCADELE"

Gürsel Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP'yi "Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu, partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı" cümleleriyle eleştirirken şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletime ve yol arkadaşlarıma,

Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye'de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,

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Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,

Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,

Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,

Türkiye'de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,

Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,

İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.

Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye'de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.

Bu sebeple, Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim."

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GÜRSEL TEKİN KİMDİR, NERELİ?

17 Haziran 1964'te Ardahan Göle'de doğan Gürsel Tekin, Kars Alparslan Lisesi'ni bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu.

1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini yürüttü. 1999 yılında yeniden seçilerek, bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü.

2004 yılında bir kez daha Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve Belediye Başkan Vekilliğinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlendi. 2011, Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Tekin, 2014-2016 yılları arasında CHP Genel Sekreterliği görevini yürüttü.