Gurbetçi çifte büyük şok! Banka kasasındaki 25 milyon liralık altın kayboldu

Belçika'da yaşayan R.Ö. ile eşi Ü.Ö., 2014 yılından bu yana biriktirdikleri altınları güvenlik gerekçesiyle bir kamu bankasının Bolvadin şubesindeki iki kasada muhafaza etmeye başladı. İddiaya göre bugüne kadar yaklaşık 8 kilo altını muhafaza için kasalara bırakan R.Ö. ve Ü.Ö. çifti, 11 Ekim 2024 günü Bolvadin'e gelerek, altınlarından bir kısmını almak istedi. Kasa odasına inen R.Ö., altınların yerinde olmadığını görünce yetkilileri çağırdı. Yapılan kontrollerde kasalardan birinin boş olduğunun belirlenmesi üzerine R.Ö., avukatı Samet Özaydın ile birlikte emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine banka şubesine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kasada aile üyeleriyle birlikte çok sayıda kişinin parmak izine rastlanırken, savcılık da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

'BANKA KASASI AÇILIYOR ANCAK BOMBOŞ'

Avukat Samet Özaydın, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Müvekkilimin ve eşinin 2014 yılından bu yana kullanmış oldukları bir banka kasası mevcut. Bu kasa birçok kişinin bildiği bir kamu bankasının Bolvadin şubesine ait. Bu banka kasasına müvekkillerim kendi birikimlerini, çocuklarının gelecekleri için topladıkları birikimleri muhafaza ediyor. Bu kasalardaki altınlar yaklaşık olarak 7- 8 kiloya, güncel fiyatlanması da 21- 25 milyon liraya tekabül ediyor. Bunlar yurt içi ve dışında bilindik kuyumculardan alınmış faturalı altınlar. Bu kasaya altınlar sürekli birikim olarak bırakmaya gidiyor müvekkiller. Hiçbir alım gerçekleştirmiyorlar. Ta ki 11 Ekim 2024 tarihine kadar. Müvekkil o gün banka kasasından altın almak amacıyla bankaya başvuruyor. Banka kasası açılıyor ancak kasa bomboş. Müvekkil bunun üzerine şok oluyor. Banka personeli ve müdürüyle görüşüyor. Ancak şube tarafından bununla ilgili hiçbir aksiyon alınmıyor" dedi.

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'KASADA FARKLI PARMAK İZLERİ MEVCUT'

Aynı gün müvekkillerinin kendisine başvurduğunu ve birlikte bankaya gittiklerini anlatan avukat Samet Özaydın, "Kasanın boş olduğunu tespit ettik. Bizzat banka personeliyle ve banka müdürüyle görüştük ancak sonuç değişmedi. Biz de müvekkillerle beraber emniyete şikayetçi olduk. Emniyet personeli ve ilgili savcı, geniş kapsamlı soruşturma yürütüyor. Kasada farklı parmak izleri mevcut. Kasaya zamanında çilingir işlemi gerçekleştirilmiş. Bu süreçte banka personeli kişiler, giren çıkanlar araştırılacak. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın her aşamasında cezai ve hukuki tüm dava haklarımızı kullanacağız ve takipçisi olacağız bu işlemin" diye konuştu. (DHA)

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