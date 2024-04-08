Güngören'den Almanya'ya sahte 103 milyon dolar! Koli koli paralar yakalandı

Almanya, polisin depoda el koyduğu 103 milyonu aşkın sahte ABD doları ile olayın arkasındaki Talip G'yi konuşuyor. Schleswig-Holstein Eyaleti polis ekipleri, Jübek ve Hamburg'daki farklı adreslere baskın düzenledi. Polisin arama yaptığı yerler arasında bir daire, iki şirket ofisi ve bir depo vardı.

Hamburg'un kuzeyinde yer alan Jübek yaklaşık 2 bin 500 nüfuslu bir kasaba ve Danimarka sınırına oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Baskınlarda 75 kutunun içine yerleştirilmiş 103 milyondan fazla ABD doları ele geçirildi. Dört palette istiflenen dolarlar ilk bakışta tıpatıp gerçek gibi görünüyordu.

Alman medyası, 'yardımcı kopya' ya da 'film parası' gibi adlarla anılan sahte paraların Türkiye'den ABD'ye ihraç edilmek üzere Almanya'ya sevk edildiğini yazdı.

42 yaşındaki Talip G adlı şüphelinin daha önce de ABD'ye sahte para gönderdiği tahmin ediliyor.

Medyadaki haberlere göre, ABD'li yetkililer ve Alman merkez bankası Deutsche Bundesbank'tan gelen uyarılar üzerine polis harekete geçti.

ABD GÜMRÜĞÜ YAKALADI

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Gerçeğinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğu 103 milyon dolardan fazla paranın Türkiye'den yola çıkıp Almanya'ya getirildiğini yazan basın, sahte dolarların Hamburg'da bir depoda saklandığını aktardı.

Yeni ortaya çıkan kanıtlarla soruşturma şüpheli Talip G'nin yanı sıra iki şirket müdürüne de uzandı.

Haberlerde, 42 yaşındaki Talip G'nin daha önce de benzer yöntemle ABD'ye para ihraç ettiği yönünde bilgiler var. Önceki aylarda Almanya'dan ABD'ye sevk edilen milyonlarca dolarlık sahte banknotun ise Amerikan gümrük yetkilileri tarafından ele geçirildiği belirtiliyor.