GÃ¼ngÃ¶ren Sanayi Mahallesi, Sinan PaÅŸa Sokak'ta tekstil malzemeleri Ã¼retilen 4 katlÄ± binada dÃ¼n saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 5 iÅŸÃ§i Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 6 iÅŸÃ§i ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸyeri yetkililerinden 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'ne sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerin savcÄ±lÄ±kta ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle 4 kiÅŸi nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden EyÃ¼p B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken H.D., A.D. ve A.M. ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.(