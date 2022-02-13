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Güngören'deki yangÄ±n; 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

GÃ¼ngÃ¶ren 5 iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 6 iÅŸÃ§inin de yaralandÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nla ilgili 6 kiÅŸi BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'ne sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden EyÃ¼p B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken 3 ÅŸÃ¼pheli ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Â

13.02.2022 - 01:59 | | OÄŸuzhan UYSAL/ Ä°STANBUL, (DHA)
Güngören'deki yangÄ±n; 3 kiÅŸi tutuklandÄ±

GÃ¼ngÃ¶ren Sanayi Mahallesi, Sinan PaÅŸa Sokak'ta tekstil malzemeleri Ã¼retilen 4 katlÄ± binada dÃ¼n saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda 5 iÅŸÃ§i Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 6 iÅŸÃ§i ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda iÅŸyeri yetkililerinden 6 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan BakÄ±rkÃ¶y Adliyesi'ne sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerin savcÄ±lÄ±kta ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanma talebiyle 4 kiÅŸi nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden EyÃ¼p B., Koray A. ve Yusuf S. tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilirken H.D., A.D. ve A.M. ise adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.(

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