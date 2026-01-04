Güneydoğu'nun bu lezzeti iki ili birbirine düşürecek! Mersinlilere ait sanılıyordu, Kilisliler bize özgü diyor

Haberin Devamı

Kilis'e özgü lezzetlerden biri olan gerebiç, özellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilse de artan talep sayesinde 12 ay boyunca satışa sunuluyor. Yaklaşık 40 yıldır gerebiç ustalığı yapan Mehmet Uğur Yeşilbahçeci, mesleği babasından öğrendiğini belirterek, kuşaktan kuşağa devam ettiğini söyledi.



"Mesleğimiz kuşaktan kuşağa devam ediyor''

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Yeşilbahçeci, "Bu mesleği babamdan öğrendim, ustam babamdı. Şimdi de oğlum yetişiyor. Mesleğimiz kuşaktan kuşağa devam ediyor. Gerebiç irmik, un ve zeytinyağının karışımıyla yapılıyor. Kilis'in halis zeytinyağı kullanılıyor. İçerisindeki boz fıstık, gerebiçe asıl tadını veriyor. Altın sarısı rengi de bu emeğin ve sevginin karşılığıdır. Gerebiç, Kilis'e özgü bir kurabiyedir. Ürdün'den bu tarafa gelmiş bir lezzet olup, Mersin'de ‘kerebiç' olarak bilinen ürünle hiçbir alakası yoktur" dedi.





"Talep oldukça fazla''

6 yıldır gerebiç üretimi yaptığını, mesleği babasından öğrendiğini söyleyen Ahmet Can Yeşilbahçeci "Meslek çok zevkli. İnşallah kuşaktan kuşağa devam edecek. Gerebiçlerimiz yıl boyunca üretiliyor. Fıstıklı ve cevizli olmak üzere her çeşidi mevcut. Talep oldukça fazla. Hedefim gerebiç satarak araba almak. Ustalık olduktan sonra hiçbir iş zor değildir" şeklinde konuştu.



"Tadı enfes, on numara''

Müşterilerden Mehmet Demir de gerebiçin tadının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Tadı enfes, on numara. Herkese tavsiye ederim, gerçekten çok lezzetli" diye konuştu.