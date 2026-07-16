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Güney Marmara’ya 78 kilometrelik dev otoyol! İmar planları askıya çıktı

16.07.2026 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Güney Marmara’ya 78 kilometrelik dev otoyol! İmar planları askıya çıktı

Kocaeli ve Yalova arasındaki ulaşım ağını genişletmesi planlanan "Kocaeli-Yalova Otoyolu Projesi"nin imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "Güney Marmara Otoyolu" olarak da bilinen projede, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan değişiklikleri Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilerek onay sürecini tamamladı.
Bu kapsamda hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri bugünden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkarıldı.

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Otoyol TEM'e bağlanacak
Yalova Çiftlikköy yakınlarında İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan başlaması planlanan projenin güzergahı; Gölcük'ün güneyinden ve Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden geçerek, Cengiz Topel Havalimanı'nın güneyinde TEM Otoyolu'na bağlanacak şekilde belirlendi.
Toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 66 kilometresi ana yol, 12 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere altı şeritli planlanan projede, toplam uzunluğu 27,9 kilometreyi bulan 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü ve 14 kavşak yer alacak.

Vatandaşlar, askıya çıkarılan planları 30 gün boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinden veya resmi internet sitesindeki ilanlar bölümünden inceleyerek görüşlerini iletebilecek.

 

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