Büyük gün yarın! Aydınlıların merakla beklediği AYBAN hattı yolcularıyla buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak AYBAN banliyö hattının hizmete başlayacağını belirtti. Çerçioğlu paylaşımında açılış töreninin 17 Temmuz Cuma günü saat 10.30'da Aydın Tren Garı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, tüm vatandaşları programa davet etti.







Kent içi toplu ulaşımda önemli bir alternatif oluşturması beklenen AYBAN banliyö hattının hizmete girmesiyle birlikte ulaşımın daha konforlu ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.