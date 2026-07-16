Düzce'de üniversite öğrencileri kurdu: Her giren mutlu ayrılıyor

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Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, bahçeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının iyi tarım uygulamalarını yaygınlaştırma projesi kapsamında genç çiftçilere destek verdiklerini belirtti. Bölgede üretilen ürünlerin kırsal turizm kanalıyla doğrudan tüketiciye ulaştığını vurgulayan Uzun, "Bilal kardeşimiz projeden faydalanan üreticilerimizden biri. Burada üretilen ürünler kırsal turizm kanalıyla tüketicilere ulaşıyor. Bilal gibi genç çiftçilerimizi Bakanlık ve İl Müdürlüğü olarak destekliyoruz. İyi tarım uygulaması yapan, tarım sigortası yaptıran, modern sulama sistemlerini kullanan ve biyoteknik yöntemlerle hastalıklarla mücadele eden çiftçilerimiz bizler için çok kıymetli. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.