Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde saldırıya uğrayan Asya Karaali’nin duruşması 6 Temmuz’da yapılacak
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali’yi darp eden 2 Rum’un duruşması 6 Temmuz’da yapılacak.
10.06.2023 - 01:29 | | LEFKOŞA (İHA)
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) Ayia Napa bölgesinde saldırıya uğrayan Kıbrıslı Türk Asya Karaali’ye saldıran 2 Rum 4 gün süren tutukluluğun ardından Mağusa Mahkemesine çıkarıldı. Nitelikli kasten yaralama ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasalarını ihlal etmekten suçlanan 2 sanık hakkında ırkçılıkla alakalı herhangi bir suçlama getirilmediği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Duruşmanın ise 6 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.