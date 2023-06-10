Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde saldırıya uğrayan Asya Karaali’nin duruşması 6 Temmuz’da yapılacak

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin (GKRY) Ayia Napa bölgesinde saldırıya uğrayan Kıbrıslı Türk Asya Karaali’ye saldıran 2 Rum 4 gün süren tutukluluğun ardından Mağusa Mahkemesine çıkarıldı. Nitelikli kasten yaralama ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasalarını ihlal etmekten suçlanan 2 sanık hakkında ırkçılıkla alakalı herhangi bir suçlama getirilmediği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı açıklandı. Duruşmanın ise 6 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.