Gümüşhane'de şap alarmı! 5 köy karantinaya alındı
17.09.2025 - 16:25Güncellenme Tarihi:
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde şap hastalığı şüphesi üzerine 5 köyde hayvan giriş çıkışları durduruldu. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, ölen bir hayvan üzerinde inceleme yaparak hastalık şüphesiyle karantina tedbirleri aldı.
Gümüşhane'nin Kürtün İlçesine bağlı Yukarı Karadere köyünden gelen ihbarın ardından Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri bölgeye ulaşarak inceleme yaptı.
HAYVAN GİRİŞİ ÇIKIŞLARI DURDURULDU
Ölen hayvan üzerinde yapılan kontroller ve alınan numuneler sonucunda, ön belirtilerdeki şap hastalığı şüphesi nedeniyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerine hayvan giriş çıkış ve hareketleri kısıtlandı.
Diğer yandan, şap hastalığına karşı Gümüşhane genelindeki büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi.