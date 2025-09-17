GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGümüşhane'de şap alarmı! 5 köy karantinaya alındı
HaberlerGündem Haberleri Gümüşhane'de şap alarmı! 5 köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de şap alarmı! 5 köy karantinaya alındı

17.09.2025 - 16:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gümüşhane'de şap alarmı! 5 köy karantinaya alındı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde şap hastalığı şüphesi üzerine 5 köyde hayvan giriş çıkışları durduruldu. Gelen ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, ölen bir hayvan üzerinde inceleme yaparak hastalık şüphesiyle karantina tedbirleri aldı.

Haberin Devamı

Gümüşhane'nin Kürtün İlçesine bağlı Yukarı Karadere köyünden gelen ihbarın ardından Kürtün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personelleri bölgeye ulaşarak inceleme yaptı.

Gümüşhanede şap alarmı 5 köy karantinaya alındı

HAYVAN GİRİŞİ ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Ölen hayvan üzerinde yapılan kontroller ve alınan numuneler sonucunda, ön belirtilerdeki şap hastalığı şüphesi nedeniyle Kürtün ilçesine bağlı Yukarı Karadere, Beytarla, Tilkicek, Aktaş ve Sapmaz köylerine hayvan giriş çıkış ve hareketleri kısıtlandı.

İLGİLİ HABER

Kastamonu’da şap alarmı: 69 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı
Kastamonu’da şap alarmı: 69 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı


Diğer yandan, şap hastalığına karşı Gümüşhane genelindeki büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi.

Güncel Haberler

Kocaeli'nde 22 yıldır kullandığı protez bacağı ömrünü tamamladı! Yenisinin maliyeti 2 milyon TL
#Gündem

Kocaeli'nde 22 yıldır kullandığı protez bacağı ömrünü tamamladı! Yenisinin maliyeti 2 milyon TL

Gümüşhane'de şap alarmı! 5 köy karantinaya alındı
#Gündem

Gümüşhane'de şap alarmı! 5 köy karantinaya alındı

İstanbul'un en önemli su kaynağında sular çekilince ortaya çıktı! Dron görüntüleri korkuttu
#Gündem

İstanbul'un en önemli su kaynağında sular çekilince ortaya çıktı! Dron görüntüleri korkuttu