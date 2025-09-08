Gümüşhane'de mevsimi şaşıran elma ağacı çiçek açtı

Haberin Devamı

Sonbahar mevsiminin başladığı Eylül ayının ortalarına doğru Gümüşhane'de sıra dışı bir olay yaşandı. Sonbaharın yaprak dökümünü beklerken elma ağacının yalnızca bir dalında açan çiçekler dikkatleri üzerine çekti.

Sonbahar mevsiminde Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir elma ağacında yaşanan bu durum esnafların dikkati sayesinde ortaya çıktı.

Geniş yaprakların arasında çok fark edilmeyen çiçekler esnafların dikkati sonucu ortaya çıkarken dükkanının önündeki elma ağacında çiçeği görünce oldukça şaşırdığını kaydeden esnaf Bayram Çelik, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Ağacın bakımını sürekli yaptıklarını, bu yıl meyve vermediğini kaydeden Çelik, "Bunu biz geçen hafta arkadaşımızla birlikte burada çay içiyorduk. Arkadaşımızın dikkati sonucu biz bunu fark ettik. Burada elma dedi çiçek açmış. Bende olmaz dedim öyle şey bu ayda çiçek açar mı falan. Yani gerçekten ayağa kalktık baktık ki Eylül ayında Gümüşhane'de elmalar çiçek açmış. Çok şaşkınız. Bunun sebebi de biz devamlı bunu suluyoruz, bakımını yapıyoruz, budamasını falan yapıyoruz. Ben buna bağlıyorum. Bir de havaların sıcak gitmesinden dolayı böyle bir olayla karşılaştık. Yani şaşkınız. Gümüşhane'de 9. ayda elma ağacı çiçek verdi. Ben 2016'dan beri buradayım. 10 yaşında falan var" dedi.

Bayburt'tan gelen Ahmet Sezek ise "Haftanın 4-5 günü buradayım ben. Değişik bir mevsim var burada. Ağaçlar bu mevsimde yaprak dökmeye başlaması lazımken Gümüşhane'mizde çiçek açıyorlar. Meyve ağaçları çiçek açıyor. Değişik bir mevsim var Gümüşhane'de. Çok güzel de havası var. Kışı da güzel geçiyor buranın. Mevsim değişikliğinden olabilir bu durum. Ağaçta hiç meyve yok. Sadece birkaç tane çiçek var. Eylül'ün ortalarında da çiçek açması bu senenin kışının güzel geçeceğini habercisi bence" ifadelerini kullandı.