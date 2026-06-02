GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGümüşhane'de korkunç cinayet! Eşinin başına odunla vurarak öldürdü
HaberlerGündem Haberleri Gümüşhane'de korkunç cinayet! Eşinin başına odunla vurarak öldürdü

Gümüşhane'de korkunç cinayet! Eşinin başına odunla vurarak öldürdü

02.06.2026 - 18:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Selda FIRAT/GÜMÜŞHANE, (DHA)-

Gümüşhane'de korkunç cinayet! Eşinin başına odunla vurarak öldürdü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halis Pekin (27) tartıştığı eşi Arzu Pekin’i (26) başına odunla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekiplerin, Halis Pekin’i yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Güncel Haberler

Bodrum'da Akdeniz Foku'nun motoryat keyfi kameraya yansıdı
#Gündem

Bodrum'da Akdeniz Foku'nun motoryat keyfi kameraya yansıdı

Muş’taki doğal olarak oluşan görsel şölen vatandaşların ilgi odağı haline geldi
#Gündem

Muş’taki doğal olarak oluşan görsel şölen vatandaşların ilgi odağı haline geldi

Sınır hattındaki Kapıkule bögesinde dolu yağışı etkili oldu
#Gündem

Sınır hattındaki Kapıkule bögesinde dolu yağışı etkili oldu