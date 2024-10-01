Gümüşhane'de durdurulan araçtan Roma dönemine ait tarihi eserler çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kelkit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi üzerinde yapılan asayiş denetimleri esnasında durdurulan ve içerisinde İ.Ç., A.Y., Y.E. ve M.C.B. isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda araç içerisinde 1 adet üzerinde ‘MAX’ yazılı ruhsatsız 7,65 tabanca, 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde 4 adet 7,65 milimetre fişek, 1 adet üzerinde ‘Torun’ yazılı ruhsatsız çifte tüfek, 4 adet 12 kalibre tüfek mermisi ele geçirildi.

Şahısların şüpheli hareketlerinin devam etmesi üzerine araç içerisinde yapılan detaylı aramalarda ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 27 adet sikke, 1 adet yüzük, 1 adet demir halka, 1 adet broş demir halkası ve 3 adet demir materyal ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan 4 kişi ve araç sahibi olduğu tespit edilen A.K. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.