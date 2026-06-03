GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGümüşhane'de dolu ve sağanak! Hayatı felç etti
HaberlerGündem Haberleri Gümüşhane'de dolu ve sağanak! Hayatı felç etti

Gümüşhane'de dolu ve sağanak! Hayatı felç etti

03.06.2026 - 19:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Gümüşhane'de dolu ve sağanak! Hayatı felç etti

Gümüşhane'de yaklaşık 2 saat etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana gelirken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Kent genelinde öğleden sonra başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer sel ve taşkınlar yaşanırken, iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde metrekareye 26 kilogramın üzerinde yağış düştü. Yağışla birlikte özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan dolu, zemini tamamen beyaz örtüyle kapladı.

Güncel Haberler

Sattığı helyum balonları yüksek gerilim hattına temas etti
#Gündem

Sattığı helyum balonları yüksek gerilim hattına temas etti

Kaçak maç yayını yapıyordu! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
#Gündem

Kaçak maç yayını yapıyordu! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Yerli üretimde tarihi başarı! Türkiye'deki petrolünün yüzde 44'ü bu topraklardan çıkıyor
#Ekonomi

Yerli üretimde tarihi başarı! Türkiye'deki petrolünün yüzde 44'ü bu topraklardan çıkıyor