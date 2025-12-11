Güller ve Günahlar’a yılın dizisi ödülü

Gecede “Güller ve Günahlar” ekibi adına ödülü, dizide Azra karakterine hayat veren Aleyna Solaker aldı. Başarılı oyuncu, ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldığını belirterek yapım ekibi, oyuncu kadrosu ve izleyicilere teşekkür etti.

NGM imzalı “Güller ve Günahlar”, aldığı bu ödülle birlikte yılın en güçlü yapımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.