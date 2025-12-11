Güller ve Günahlar’a yılın dizisi ödülü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
11.12.2025 - 15:48
Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar’a ilk ödül 2025 Kariyer Başarı ve Proje Ödül Töreni’nden geldi. Cumartesi akşamları reytinglerde tüm kategorilerde zirvede yer alan yapım, Yılın Dizisi ödülüne layık görüldü.

Gecede “Güller ve Günahlar” ekibi adına ödülü, dizide Azra karakterine hayat veren Aleyna Solaker aldı. Başarılı oyuncu, ödülü tüm ekip arkadaşları adına aldığını belirterek yapım ekibi, oyuncu kadrosu ve izleyicilere teşekkür etti.

NGM imzalı “Güller ve Günahlar”, aldığı bu ödülle birlikte yılın en güçlü yapımlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

 

#Gündem
