Grev, THY uçuşlarını iptal ettirdi

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada ,TK 1629 İstanbul- Münih, TK 1630 Münih -İstanbul, TK 1633 İstanbul- Münih, TK 1634 Münih -İstanbul, TK 1635 İstanbul- Münih, TK 1636 Münih -İstanbul, TK-1637 İstanbul-Münih, TK-1638 Münih-İstanbul, TK 7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih, TK 7739 Münih -Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.