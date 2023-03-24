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Grev, THY uçuşlarını iptal ettirdi

Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleşecek grev nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 26 Mart Pazar günü bu kente yapacağı tüm seferleri iptal etti.

24.03.2023 - 09:14 | | DHA
Grev, THY uçuşlarını iptal ettirdi

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada ,TK 1629 İstanbul- Münih, TK 1630 Münih -İstanbul, TK 1633 İstanbul- Münih, TK 1634 Münih -İstanbul, TK 1635 İstanbul- Münih, TK 1636 Münih -İstanbul, TK-1637 İstanbul-Münih, TK-1638 Münih-İstanbul, TK 7738 Sabiha Gökçen (AnadoluJet) - Münih, TK 7739 Münih -Sabiha Gökçen (AnadoluJet) seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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