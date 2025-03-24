Grand Kartal Otel yangınında bilirkişi raporu tamamlandı: Denetimler özensiz ve yetersiz yapıldı

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta sömestr tatilinde, gece saatlerinde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayarak tüm binayı saran yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alınırken aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibi Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Olayın ardından uzman öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapor tamamlanarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

DENETİMLER ÖZENSİZ VE YETERSİZ YAPILDI

Raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın oteli 2008 yılından bu yana 13 kez denetlediği ifade edilerek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin özellikle can ve mal güvenliği, personelin niteliği ve eğitim düzeyi başta olmak üzere gerekli tüm denetimleri özensiz ve yetersiz yaptıkları, mevcut eksiklikleri tespit etmedikleri saptanmıştır” denildi.

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Otel yetkililerinin talebi doğrultusunda Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 16 Aralık 2024’te otelde denetim yapıldığının anlatıldığı raporda, “Özellikle insan yoğun alanlarda LPG kullanımından kaynaklanabilecek tehlikeler için gerekli risk analizleri yapılmamıştır. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile ilgili bahse konu eksikliklerin can ve mal güvenliği açısından oluşturdukları tehlikeler dikkate alındığında, itfaiye yetkililerinin tespit ettikleri eksiklikleri mutlaka elektronik ortamda kayıt altına alması, raporun tutulduğu gün işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili olan İl Özel İdaresi/Valilik ile tesisin tüm birimleriyle bütünleşik turizm işletmesi olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine bildirmesi gerekirdi” ifadelerine yer verildi.

ALEV LPG BORUSUNU ERİTMİŞ YANGIN GAZLA BÜYÜMÜŞ

- Raporda yangının 03.16 sıralarında otelin 4’üncü katında bulunan restoran kısmındaki grill plate cihazının açık olması ve termostatının çalışmaması nedeniyle aşırı ısınmadan kaynaklı toplama kabında bulunan yağda aşırı ısınma ve buharlaşmayla meydana geldiği, ardından da çöp bidonuna sıçrayarak büyüdüğü ve LPG fleksi hortumunu eritmesinin ardından çıkan gazın alev almasıyla yangının büyüdüğü belirtildi.

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Dumanların, merdiven boşluklarının baca rolü görerek üst katlara yayılmasına neden olduğunun vurgulandığı raporda, “ Resepsiyon görevlisinin yangını öğrenmesiyle insanları tahliye edilmesi için uyarılmasında gecikmesi, yangın uyarı sistemlerinin çalışmaması veya yetersiz olması, personelin yangına müdahale konusunda bilinçsiz olması, merdiven ve asansörler otelde sonradan yapılan tadilat esnasında çatıdan doğal atmosfere çıkışları kapatılarak 11’inci ve 12’inci kat yerleşim yeri olarak düzenlendiğinden, yangın gazları merdivenleri baca olarak kullanmış ancak dış atmosfere tahliye edilemedikleri için kısa sürede tüm oda katları süratle zehirli ve yanma gücü yüksek gazlarla doldu. Asansör boşluklarının baca vazifesi gördüğü, yangının ve dumanın diğer katlara yayılmasında etkili olduğu görüldüğünden binadaki tüm asansörlerin ve özellikle makine dairesi asansörlerinin yeterli havalandırma ve dumandan arındırma bacası bulunmadığı, dumanın katlara yayılmasını engelleyecek asansör kuyularının basınçlandırılmadığı, dosya kapsamında asansör basınçlandırma hesapları yer almamıştır” denildi.