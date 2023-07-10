Gözaltına alınınca ortalığı birbirine kattı! Polisi yere düşürdü

Olay, 8 Temmuz Cumartesi günü Karaköy Polis Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre, Karaköy'de trafikte motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan Melike D., mahalle bekçileri tarafından durdurulmak istendi. Kadının kaçması üzerine bekçiler olayı polise bildirdi. Bekçilerin takip ettiği kadın, kendini bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine kilitledi. İstasyona gelen polis ekipleri kadının çıkması için uyarıda bulundu. Polise hakaret ederek bağıran kadın, bir süre sonra polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde de kendini yere atan Melike D.. rujuyla yere polise hakaret içeren yazılar yazdı. Nezarethaneye girmek istemeyen Melike D., polisin saçını çekerek yere düşürdü. Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan Melike D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Polis aracına binmemek için uzun süre direnen kadının polise hakaret edip zorluk çıkardığı o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, polis aracına binmemek için direnen kadının polise zorluk çıkarması görülüyor. Güçlükle polis aracına bindirilen Melike D., bu sefer de polis merkezinde kendini yere atarak hakaretlerine devam etti. Kadın polisin ise saçını çekerek yere düşürdü.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Güçlükle sakinleştirilen kadının üst aramasında 0,1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Melike D. ‘Polise mukavemet’ ‘Kasten yaralama’, ’uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘trafiği tehlikeye düşürme" suçlarından adliyeye sevk edildi. Melike D. mahkemece serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kadın sosyal medyadan yaptığı yayınlarla polisi tehdit etmeye devam etti.