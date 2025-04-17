Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı için karar çıktı

Başsavcılıkça, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı için gözaltı kararı verdi.

Kütahyalı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan istinabe gereğince gözaltına alındığı kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bolu'da, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu Adliyesi'nde SEGBİS bağlantısı ile verdiği ifadenin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.