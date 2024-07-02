Görevi devralan Memişoğlu: Koruyucu ve temel sağlık hizmetlerini önceleyeceğiz

Bakanlıktaki devir teslim töreni, bazı milletvekilleri, bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Memişoğlu, bu görevi kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Türkiye'nin özellikle son 22 yılda sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğinde birçok başarıya imza attığını söyleyen Memişoğlu, bunun, özellikle dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının başarıyla yönetilmesinde görüldüğünü vurguladı.

Bakan Memişoğlu, bunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde sağlıktaki dönüşüm adımları, sağlık çalışanlarının bilgisi, özverisi, yeteneği ve alt yapısının kuvvetli olmasıyla sağlandığını kaydetti.

"KORUYUCU VE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİ DE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Özveriyle çalışan bütün sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem hasta memnuniyeti hem çalışan memnuniyeti önceliklerimizden, bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında özellikle hastalanmadan, koruyucu sağlık ve temel sağlık hizmetlerini de önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Türkiye, bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmiş durumda. Bu sağlık turizmindeki gelişmeyle de dünyanın her tarafından insanlar buraya hizmet almaya, sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye'nin artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesi, sadece sağlık hizmetini sunmak değil, aynı zamanda sağlık bilgisini, teknolojisini üretmek, bu konuda dünyanın lider ülkeleri arasında olmaktır.

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Sayın Bakanım, milletimize, devletimize, insanlığa verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bize devrettiğiniz bu ulvi, kutsal görevi, Allah bize hayırlısıyla, başarıyla, başkasına başka arkadaşlarımıza da vermeyi nasip etsin. Allah bizi milletimize, devletimize, Cumhurbaşkanı'mıza, çalışanlarımıza mahcup etmesin. Elimizden geldiğince gece gündüz çalışacağız, şimdiye kadar olan başarılı sağlık hizmetlerini ve sağlık sektörünün gelişimini çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Bu bir bayrak yarışı, Allah bize bunu nasip etti, Allah'a şükrediyor, herkese saygılarımı sunuyorum."

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"İNSANIMIZA KARŞI MESULİYET DUYGUM, ÖMÜR BOYU DEVAM EDECEK"

Koca da bugün yapacağı konuşmayı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak değil, Dr. Fahrettin Koca olarak yapacağını belirterek, "Ama bu bir veda konuşması değil. İnsanımıza karşı mesuliyet duygum ömür boyu devam edecek. Meclis'te yaptığım yeminle başlayan Sağlık Bakanlığı görevimdeki, 2 bin 183 gün, hayatımın tamamen milletime adanmış günleridir. Güveniyle bu imkanı bana veren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2018'de göreve bazı ilkelerle geldiğini, bunlardan birinin, akla ve bilgiye hürmet olduğunu belirterek, "Diğeri, dayanışma ruhuyla çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir." dedi.

Koca, duruşu, düşüncesi her ne olursa olsun, bütün vatandaşları kuşatacak hizmet anlayışını benimsediğini, iletişime açık olmayı de ilke edindiğini aktardı.

SAĞLIK SİSTEMİ BU SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ

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Elazığ depremi, Kovid-19 salgını, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır sınavlar verdiklerini ve sağlık sisteminin bu sınavları başarıyla verdiğine inandığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"Şehir Hastanelerimizin 18'i kamu özel işbirliği ile yapılırken, son 6 yılda ihalesi yapılanların tamamını genel bütçe kaynakları ile yaptık. Kamu-özel işbirliğinde yapılan 18 Şehir Hastanemizin, 25 yıllık maksimum fiktif nominal bedeli 322 milyar avroydu. 322 milyar avro olan bu bedeli en çok 27,5 milyar avro ile sınırlandırdık ve böylece Şehir Hastanelerinin bütçeye yük olmasını önledik. Beyaz Reformun adı, uzun süre anılacak bir gelişme olduğuna inanıyorum. Beyaz Reformun sonuçlarıyla, sağlıkta şiddet sorununu, önemli oranda çözdük. Malpraktis sorunu, dünyada eşi olmayan bir şekilde aşıldı."

Sağlık çalışanlarına, daha iyi şartlarda hizmet imkanı sağladıklarnı, özlük haklarında, emekliliklerini de kapsayacak şekilde önemli iyileştirmeler yaptıklarını ifade eden Koca, uzman hekim ihtiyacını büyük bir hızla karşılayacak sistemi kurduklarını anlattı.

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Fahrettin Koca, "Ben bir emanet devraldım. Çabalarla kıymeti artan ve sahibi millet olan, bu emaneti şimdi size devrediyorum." dedi.

Yeni Hıfzıssıhha projesini de ulaştığı noktada devrettiğini söyleyen Koca, Hepatit A, suçiçeği ve kuduz aşıları için teknoloji transferi sürecinin başladığını, 2028'de bağışıklama programındaki tüm aşıların, yerli olarak üretilmesinin hedeflendiğini, Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi sürecine geçildiğini kaydetti.

Sancaktepe'de yapılması planlanan Hücre ve Gen Terapisi Hastanesinin hayat bulmasının milletin büyük bir beklentisi olduğunu, Bakan Memişoğlu'nun bu hassas sorumluluğu bütün gücüyle devralacağına inandığını belirten Koca, yerli solunum cihazı, yerli aşı ve yerli tanı kiti üretimlerinin gerçekleştiğini, sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretiminin son aşamaya geldiğini, bu projeleri, gönül rahatlığıyla devrettiğini söyledi.

- "Vefa borcum, şükran duygum, ben yaşadıkça baki kalacak insanlar var"

Aile Diş Hekimliğinin pilot uygulama olarak başladığını, birinci basamak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artıracak sevk sisteminin yıl sonu uygulamaya konacak şekilde planlandığını ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Uzun bir teşekkür listem var. Bu listede, vefa borcum, şükran duygum, ben yaşadıkça baki kalacak olan insanlar var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız geliyor. Bu listede amirleri olmaktan çok arkadaşları olmayı tercih ettiğim sağlık çalışanlarımız var. Hizmetlerimizi takdir eden veya eksik bulan kendimi her birinin yerine koymaya çalıştığım hastalarımız var. Hatalarımızı dostça, yeri geldiğinde sertçe söyleyenler var. Rehberimiz olan bilim insanlarımız var. Her birine teşekkür ediyorum."

ONAYLI RANDEVU SİSTEMİ'NDE YÜZDE 97 BAŞARI ORANI

Onaylı Randevu Sistemi ile ilk bir ay içinde randevu taleplerinin yüzde 97'sini aynı günde karşılar duruma geldiklerini de bildiren Koca, çözümü, hızla benimseyen halka teşekkürlerini iletti.

Fahrettin Koca, "Görev sürem içinde bakan yardımcılığı yapan arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım yöneticilere, emekleri, katkıları sebebiyle teşekkür ediyorum. İki kabinede birlikte görev yaptığımız bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza tekrar teşekkür ediyorum. Bana hayatımın en önemli hizmet yıllarını hediye etmiş oldular. Görevimi, elimden gelen tüm gayreti sarf ederek özenle yaptım ve 2183'üncü gününde tamamlamış oldum. Sayın Bakanım bugün sizin ilk gününüz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Devir teslim sırasında Koca ve Memişoğlu, birbirlerine çiçek takdim etti.