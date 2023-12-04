Google’ın Kanada kararı ne anlama geliyor? Türkiye'ye de ödeme yapılacak mı?

Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say’ın açıklamaları şu şekilde; “Bu, aslında birden fazla boyutuyla değerlendirilmesi gereken bir konu. 74 milyon dolardan bahsediyoruz. Google bunu kabul etti fakat diğer taraftan da META bunu kabul etmedi. Google’ın yıllık cirosu 300 milyar dolara yakın dünya genelinde. Bunun 14 milyar doları Kanada’dan geliyor.

Bu 14 milyar doların yanında o 74 milyon dolar çok da kavga etmeye değmez bir rakam olarak düşünmüş olabilir Google bir taraftan da bakıldığında. Ama diğer taraftan META hiçbir şey ödemeyi kabul etmediği için artık Kanada’da bu içeriklerin bloklanması kararını almış durumda. Bu da çok tehlikeli tabii ki. Çünkü onların iddiası bu haberlere biz değer katıyoruz. Bu haberlerin kullanılması bizim açımızdan milyarlarca dolarlık teknoloji altyapısı gereksinimi doğuruyor. Biz bu noktada para kazanmalıyız. Tabi şöyle baktığımızda yapılan anketler, araştırmalar da şunu gösteriyor: Halkın yüzde 61’i bu tarz ödemelerini yapılmasını istiyor ama yüzde 63’ü de kendi içeriklerinin dünyaya açılmasına bloklanmasından dolayı endişeli. Diğer taraftan da şu var: Bunlar ticari kuruluşlar oldukları için tabii ki Google, META bu reklam gelirleri, reklam maliyetlerini de arttıracak. Çünkü buradaki giderlerin tamamı bir şekilde dönüp birilerine yansıtılacaklar.

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KANADA KARARI TÜRKİYE’DE DE UYGULANIR MI?

Avrupa Birliği’ni yakından takip ediyoruz bu dönemde. Kanada gibi tabi Avrupa Birliği de bu tarz konularda katı yaptırımlar uygulama noktasında son derece katı davranıyor. Tabi burada kritik nokta, biz Google’a bir ceza yaptırımı uygulamıştık yıllar önce. Google da ‘bu yaptırımı uygulamaya devam ederseniz biz ülkeden çekiliriz’ demişti. Bunun ardından düşük bir cezayla orta nokta bulundu. Şimdi böyle bir noktada bir uzlaşı ve orta yol aranması gerekiyor o telif haklarının dünyanın her yerinde alınıyorsa ülkemizde de alınması gerekiyor.