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Manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

21.08.2026 - 01:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

Manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, U dönüşü yapmak için manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 19 AEK 268 plakalı motosiklet, U dönüşü yapan A.G. yönetimindeki 19 AFM 734 plakalı otomobile çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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