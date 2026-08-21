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Google, internet sitelerinde yer alan reklam alanlarında yaşanan dolandırıcılık girişimleri ile tepki çekiyor. Teknoloji devinin dijital yayıncılar başta olmak üzere neredeyse tüm internet sitelerinde yer alan reklam alanlarında cirit atan dolandırıcılar “Merkez Bankası Başkanı kovuldu” gibi yalan ve spekülatif ifadelerle kullanıcıları haber sitesi görünümü verilmiş sahte sitelere çekmeye çalışıyor.

Bu tuzağa düşen kullanıcılar ise kişisel bilgileri başta olmak üzere pek çok verilerini tehlikeye atıyor.

Google’ın bu tür reklamları önleme konusunda yeterli önlemi almıyor oluşu uzun süredir eleştirilmekte.

Biz de bu durumu Google’ın kendi yapay zekâsı olan Gemini ile konuştuk.

Bu tür reklamları engellemek kimin sorumluluğu sorumuza Gemini doğrudan “Google’ın sorumluluğu” yanıtını verdi ve şöyle devam etti:

"Birincil sorumluluk kesinlikle Google'dadır. Reklamveren kimlik doğrulamalarının yapılması, yapay zeka ile üretilmiş yanıltıcı içeriklerin (deepfake/clickbait) tespiti ve URL yönlendirme (redirect) zincirlerinin denetimi platformun kendi politikalarının gereğidir."

Gemini, reklamın gösterildiği sitenin ise Google Ad Manager veya AdSense panellerini aktif olarak kullanmasının önemine vurgu yaptı.

Peki Google yeterli önlemi alıyor mı? Gemini yanıtladı…

Gemini, özellikle bu noktada yaratıcısı Google’ı adeta yerden yere vurdu. “Dijital yayıncılık operasyonlarındaki genel sektörel tecrübe, Google'ın bu konuda yeterince hızlı ve proaktif olamadığını gösteriyor” diyen Gemini, özellikle Türkçe gibi İngilizce dışındaki dillerde oluşturulan sansasyonel metinlerin denetimlere takılmadan daha kolay şekilde yayına girebildiğini ve teknoloji devinin bu alanda zayıflık gösterdiğini belirtiyor.

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Google Gemini anlattı: Google reklamları ile dolandırıcılık nasıl işliyor?

Bu tür oltalama (phishing) ve kripto dolandırıcılığı kampanyaları, sistemin denetim mekanizmalarını atlatmak için sofistike yöntemler kullanır.

Sistem Nasıl Atlatılıyor: Reklamveren (görselde görünen "Arja Kornet Pedicure" gibi muhtemelen ele geçirilmiş, paravan veya alakasız bir hesap), reklamı Google onayına gönderdiğinde Google'ın denetim botlarına zararsız, politikaya uygun bir sayfa gösterir.

Kullanıcı Yönlendirmesi: Reklam yayına alındıktan sonra, paylaştığın o uzun parametreli URL devreye girer. Bu URL, tıklayanın Google botu mu yoksa gerçek bir kullanıcı mı olduğunu analiz eder ve gerçek kullanıcıyı asıl hedefe (sahte haber veya oltalama sayfasına) yönlendirir.

Kendi üretimi YZ modelinin bile konunun sorumlusu ve çözümün anahtarı olarak gösterdiği Google’ın Türkçe gibi dillerdeki bu dolandırıcılık girişimlerine karşı alacağı önlemler merakla bekleniyor.