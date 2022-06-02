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Google ödeme yapmayı kabul etti! Türkiye de dahil edilecek!

Google, Avrupa'daki 300'den fazla medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri için geçerli olan sisteme Türkiye'nin de dahil edilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme, medya dünyası için de daha ‘kaliteli içerik üretimi’ anlamına geliyor.

02.06.2022 - 23:51 |
Google ödeme yapmayı kabul etti! Türkiye de dahil edilecek!

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda, Google'la ilgili atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

Komisyon çalışmaları kapsamında Google temsilcileri ile bir araya gelinecek.

Avrupa'da yüzlerce dijital medya kuruluşuna telif ödemesi yapan Google'ın, aynı süreci Türkiye için de başlatmasının önü açılacak.

“MEDYAMIZ İÇİN CAN SUYU OLACAK”

Google'la ilgili süreci yorumlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka da dikkat çeken tespitlerde bulundu.

"Bu konuda Avrupa Birliği en ilerici yasalara sahip. Gözlediğimiz kadarıyla AB bu konuda toplu şekilde hareket etti" diyen Saka şu tespitlerde bulundu:

--Bu aslında son derece doğal ve olması gereken bir şey. Eğer Google, haber içeriğinden para kazanıyorsa ki kazanıyor, o yüzden bir telif de ödemeli. Bu 5,6 yıl önce belki çok garip geliyordu ancak şimdi bu iş modelleri ortaya çıktıkça, haberin aslında o kadar bedava olmadığı masraflı bir iş olduğu ve gazetecilere destek olunması gerektiği iyice belli oldu. Artık Google'dan bunu talep etmek de çok doğal hale geldi.

--Devletin de bu konu hakkındaki yasa çalışmalarını öncelemesi gerekiyor. Bu medyamız için can suyu olacak. Çok da meşru bir şey. Umarım bir an önce Türkiye'de de bu hayata geçer. Eğer Avrupa'da yapıldıysa bu Türkiye'ye de gelecektir.

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“ÇOK ÜMİTLİYİM”

--Medya kuruluşları da kendine çeki düzen vermek zorunda kalacak. Ortada bir reklam pastası olduğu için Türkiye'deki dijital medyada yerleşik olan biraz tık avcılığı gibi özelliklere karşı da daha nitelikli bir içerik öne çıkacaktır. Ben o bakımdan da çok ümitliyim.

--Reklam geliri elde etmek için etik dışı davranışlar da sona erecektir. Özgün, daha güzel içerikler ön plana çıkacaktır. Ben özellikle bu konu için de ümitliyim.

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Hüseyin Yayman'ın başkanlığını yürüttüğü TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Google temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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