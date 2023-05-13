ASELSANâ€™dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; ASELSAN'Ä±n dÃ¼nyadaki sistemlerden daha Ã¼stÃ¼n performansa sahip olarak geliÅŸtirdiÄŸi yakÄ±n hava savunma sistemi GÃ¶kdenizâ€™in MÄ°LGEM-5 projesi kapsamÄ±ndaki fabrika kabul testleri tamamlandÄ±. GÃ¶kdeniz sistemi, MÄ°LGEM-5 gemisine entegre edildi.



ASELSAN YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± ve Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Haluk GÃ¶rgÃ¼n, GÃ¶kdeniz sisteminin, ASELSANâ€™Ä±n yakÄ±n alan hava savunma konusundaki derin tecrÃ¼besi ve bilgi birikiminin Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in geliÅŸtirildiÄŸini kaydetti. GÃ¶kdeniz'in tamamen yerli ve milli Ã§Ã¶zÃ¼mlerle Ã¼retildiÄŸini vurgulayan GÃ¶rgÃ¼n, "GÃ¶kdeniz sistemi, yurt dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rmakla kalmamÄ±ÅŸ; muadil yurt dÄ±ÅŸÄ± sistemlerden Ã§ok daha Ã¼stÃ¼n bir performans ortaya koymuÅŸtur" dedi.Â





'anti gemi fÃ¼zelerini imha edebiliyor'

TÃ¼rk Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte diÄŸer dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelerin deniz kuvvetlerinin yakÄ±n hava savunma ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n bu sistem ile etkin ÅŸekilde karÅŸÄ±lanabildiÄŸine dikkat Ã§eken GÃ¶rgÃ¼n, "GÃ¶kdeniz YakÄ±n Hava Savunma Sistemi, Ã¼zerinde konuÅŸlu bulunduÄŸu gemiyi hedef alan anti-gemi fÃ¼zelerini imha edebilen nokta savunma sistemi olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. ASELSANâ€™Ä±n geliÅŸtirdiÄŸi 35 Milimetre ParÃ§acÄ±klÄ± MÃ¼himmat (ATOM) ile birlikte yÃ¼ksek etkili menzile sahip olan sistem, parÃ§acÄ±klÄ± mÃ¼himmat ve klasik tahrip mÃ¼himmatÄ±nÄ±n aynÄ± anda yÃ¼klenmesine ve hedef tipine uygun olarak istenen mÃ¼himmatÄ±n seÃ§ilmesine olanak saÄŸlÄ±yor" diye konuÅŸtu.



GÃ¶kdeniz, anti-gemi fÃ¼zelerinin yanÄ± sÄ±ra helikopterler, uÃ§aklar, insansÄ±z hava araÃ§larÄ± ve su Ã¼stÃ¼ araÃ§larÄ± gibi tehditlere karÅŸÄ± da gemi savunmasÄ±nÄ± etkin ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirebiliyor. GÃ¶kdeniz sistemi, yoÄŸun bir rekabet yaÅŸanan yurt dÄ±ÅŸÄ± pazarda da rakiplerinden Ã¼stÃ¼n Ã¶zellikleri ile Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. YakÄ±n alan hava savunma sistemleri Ã¼rÃ¼n ailesinde yer alan Korkut ve GÃ¶kdeniz sistemleri tarafÄ±ndan kullanÄ±lan ATOM 35 milimetre parÃ§acÄ±klÄ± mÃ¼himmat, sahip olduÄŸu hassas zaman programlÄ± tapa sayesinde hedef Ã¶nÃ¼nde parÃ§alanarak yoÄŸun bir parÃ§acÄ±k bulutu oluÅŸturuyor. Bu Ã¶zelliÄŸi sayesinde namlulu silahlarÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k ve hÄ±zlÄ± hava hedeflerine karÅŸÄ± yÃ¼ksek etkinlik gÃ¶sterebilmesini saÄŸlÄ±yor.