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Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

19.11.2022 - 15:27 | | İHA
Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, 13.00, 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00, 15.00 ve 20.00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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