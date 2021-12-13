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Göğsünden ve sırtından bıçaklanmış! 22 yaşındaki genç kadın ölü bulundu

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu Selva El Hinedi (22) sokak ortasında göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

13.12.2021 - 10:53 | | Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Göğsünden ve sırtından bıçaklanmış! 22 yaşındaki genç kadın ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Yeşildirek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılar sokakta hareketsiz yatan kadını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sırtından ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen kişinin Suriye uyruklu Selva El Hinedi olduğu belirledi. Suriyeli Selva'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEYİNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Şanlıurfa’da, sokak ortasında bıçaklanmış olarak cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Selva El Hinedi’nin (22) evlilik teklifini kabul etmediği Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğü, şüphelinin da kaçtığı ortaya çıktı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü soruşturmada Selva El Hinedi’nin sabah saatlerinde çalıştığı hastaneye giderken bıçaklı saldırıya uğradığını tespit etti. Ekipler, yaptığı incelemede eşi ölen ve 4 yaşındaki kızıyla birlikte yaşadığı tespit edilen Selva El Hinedi'nin evlilik teklifini kabul etmediği Suriye uyruklu Ayad El Hasan tarafından öldürüldüğünü saptadı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını devam ettiriyor.

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