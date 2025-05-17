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Göcek koylarında müzik yasağı! Deniz Kaplumbağalarının yaşam alanları korunuyor

17.05.2025 - 13:56Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

Göcek koylarında müzik yasağı! Deniz Kaplumbağalarının yaşam alanları korunuyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in koylarında, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak amacıyla, yaz sezonu boyunca belirli saatlerde müzik yayını yasaklandı. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında, akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik çalınmayacak.

Turkuaz renkte denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajlarıyla Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

 Göcek koylarında müzik yasağı Deniz Kaplumbağalarının yaşam alanları korunuyor

Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilcilerden büyük ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, müzik yasağı uygulaması devreye girdi. Yasağın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı olması

 Göcek koylarında müzik yasağı Deniz Kaplumbağalarının yaşam alanları korunuyor

Yeni düzenlemeye göre, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00 ile saat 08.00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacak.

 Göcek koylarında müzik yasağı Deniz Kaplumbağalarının yaşam alanları korunuyor

Yasağa aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanabilecek. Müzik yayını yalnızca bakanlık izniyle yapılabilecek.

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