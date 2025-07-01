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Göbeklitepe'nin UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılı

01.07.2025 - 11:54Güncellenme Tarihi:
Göbeklitepe'nin UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan Göbeklitepe'nin bir dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılını kutlayarak, "Bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Göbeklitepe'nin dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

"Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin listeye alınışı kültürel hafızamızın küresel çapta tesciliydi" diyen Bakan Ersoy, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Şanlıurfa’da ilan edilen 'Taş Tepeler Projesi' ile bu eşsiz mirası daha da derinlemesine anlamaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Göbeklitepenin UNESCOya dahil oluşunun 7nci yılı

Kazı, koruma, tanıtım ve altyapı çalışmalarının eşgüdüm içinde sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Göbeklitepe’yi yalnızca bir arkeolojik alan değil, tarih boyunca kültürlerin iz bıraktığı eşsiz bir merkez olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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