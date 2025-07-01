Göbeklitepe'nin UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılı

Göbeklitepe'nin dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

"Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin listeye alınışı kültürel hafızamızın küresel çapta tesciliydi" diyen Bakan Ersoy, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Şanlıurfa’da ilan edilen 'Taş Tepeler Projesi' ile bu eşsiz mirası daha da derinlemesine anlamaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlı olduklarını vurguladı.

Kazı, koruma, tanıtım ve altyapı çalışmalarının eşgüdüm içinde sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Göbeklitepe’yi yalnızca bir arkeolojik alan değil, tarih boyunca kültürlerin iz bıraktığı eşsiz bir merkez olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.