Göbeklitepe Roma'da rekor kırdı: Roma'daki Kolezyum Arkeolojik Parkı'nı 5 milyon kişi ziyaret etti

Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisi, açıldığı 24 Ekim 2024 tarihinden bu yana 5 milyon ziyaretçiye ulaşarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

İtalya’nın en önemli kültürel mekânlarından biri olan Kolezyum, insanlık tarihinin en eski anıtsal yapısı Göbeklitepe’yi ağırlayarak medeniyetin doğuşuna dair eşsiz bir deneyim sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, serginin büyük başarısını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

" Göbeklitepe’nin eşsiz tarihini Roma’nın kalbinde yeniden canlandırdık!

Medeniyetin sıfır noktası Göbeklitepe, Roma’nın kalbi Kolezyum’da dünya ile buluşuyor!

"Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisi, açıldığı günden bu yana 5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gördü.

UNESCO Dünya Mirası olan Göbeklitepe’nin 11.000 yıllık gizemi, anıtsal sütunların replikaları ve sanal turlarla ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor.

İnsanlık tarihine ışık tutan bu eşsiz sergi, nisan ayının sonuna kadar Kolezyum’da ziyaretçilerini bekliyor.

Tarihin en eski anıtlarını keşfetmek isteyen herkesi bu büyüleyici yolculuğa çağırıyor, arkeolojik mirasımızı dünyayla buluşturmaya devam ediyoruz!

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Dünyanın en eski ve en büyüleyici arkeolojik alanlarından biri olan Göbeklitepe, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilerek insanlık tarihine ışık tutan en önemli keşiflerden biri olarak kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, uluslararası arkeolojik mirasın korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlıyor.

MULTİMEDYA DESTEKLİ EŞSİZ BİR DENEYİM

Göbeklitepe’nin 11 bin yıllık geçmişini anlatan sergi, ziyaretçilere multimedya içerikler, 3D rekonstrüksiyonlar ve sanal turlar ile benzersiz bir deneyim sunuyor.

Anıtsal sütunların replikaları ile desteklenen sergi, erken insan topluluklarının ritüellerini ve yaşam biçimini gözler önüne seriyor.

İtalyan ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanan sergi, dünya arkeolojik mirasının korunmasına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

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Açıldığı günden bu yana uluslararası akademisyenler, sanatçılar ve tarih meraklıları tarafından büyük ilgi gören “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.