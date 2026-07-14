Edirne'nin nohut hasadında yüz güldüren sonuç: Üreticiler tarladan çıkamıyor

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Üretici Mert Kıyga ise nohut ve buğdayda yüz güldüren bir sezon yaşadıklarını ifade ederek, "Bu yıl hem nohutta hem de buğdayda verimden memnunuz. Ürün kalitesi de oldukça iyi. Emeğimizin karşılığını almak bizleri mutlu ediyor. Tüm çiftçilerimize kazasız, bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.