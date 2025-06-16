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Giresun'u ziyaret edenlerin aklı bir tek onda kalıyor!

16.06.2025 - 09:26Güncellenme Tarihi:
Giresun'u ziyaret edenlerin aklı bir tek onda kalıyor!

Giresun’un Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında yazın gelişiyle birlikte sarı ve mor renkli orman gülleri açtı. Yemyeşil yaylaları süsleyen orman gülleri, eşsiz manzaralarıyla ziyaretçileri büyülüyor.

İlkbaharda açmaya başlayıp yaz ortalarına kadar doğayı renklendiren orman gülleri, hem kokusuyla hem de görüntüsüyle yaylalara ayrı bir güzellik katıyor. Vatandaşlar arasında daha çok 'Avu' ve 'Zifin' çiçeği olarak bilinen orman gülleri, kendine has kokusu ve göz alıcı renkleriyle dikkat çekiyor.

Giresunu ziyaret edenlerin aklı bir tek onda kalıyor

Yaylaları ziyaret edenlerden biri olan gurbetçi Muzaffer Karabulut, sadece orman güllerini görmek için Giresun’a geldiğini belirterek "Ben yurtdışında yaşayan bir gurbetçiyim ancak yaz gelince bu orman güllerinin kokusu burnumda tütüyor. Buraları görmek için can atıyorum ve ilk fırsatta soluğu burada alıyorum. Bu orman gülleri arasında dolaşmak bana yetiyor. Çocukluğumdan biliyorum ki bu sarı ‘Avu’ çiçekleri güzelliği kadar zehirlidir. Bu çiçeklerin altında yayılan hayvanlar zehirlenebiliyor" dedi.

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