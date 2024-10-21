GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Giresun'da yoğun kar yağışı! Vatandaşlar mahsur kaldı

Giresun'da yoğun kar yağışı! Vatandaşlar mahsur kaldı

Kar yağışı yoğunluğunu artırdı. Giresun’un Alucra ilçesinde Kurtbeli yayla yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

21.10.2024 - 11:17 | | İHA
Giresun'da yoğun kar yağışı! Vatandaşlar mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis hattına gelen ihbar üzerine Alucra ilçesinde Kurtbeli yayla yoluna 2 Arama ve Kurtarma personeliyle bir araç sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak, güvenli bir şekilde kurtarılarak dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.

Lapa lapa kar erken bastırdı! Termometreler eksiye düştü, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRLapa lapa kar erken bastırdı! Termometreler eksiye düştü, Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldiHaberin Tüm Görselleri


Aynı zamanda, Çanakçı ilçesinin Ege köyü ile Görele ilçesinin Esenli köyünü birbirine bağlayan Kurtbeli mevkiinde, heyelan nedeniyle mahsur kalan 4 kişi İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, yolun ulaşıma açıldığını duyurdu.

Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, heyelanla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Ekipler, yoğun yağış sonrası oluşan heyelan sebebiyle Ege köyü tarafında mahsur kalan vatandaşlar için harekete geçilerek mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldıktan sonra yolun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama: Mücadelemiz sürecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama: Mücadelemiz sürecek

Mersin'de yerli muzun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı

Mersin'de yerli muzun üretim alanı 70 bin dekara ulaştı

HÜRJET ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için havalandı

HÜRJET ilk kez ses hızı üzerinde uçuş testi için havalandı