GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGetir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma
HaberlerGündem Haberleri Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma

Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma

12.06.2025 - 10:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

    Güncel Haberler

    Van'daki doğa harikası kanyon sarıya boyandı, keşfedilmeyi bekliyor
    #Gündem

    Van'daki doğa harikası kanyon sarıya boyandı, keşfedilmeyi bekliyor

    Bir mahalle vitrindeki notla haberleşiyor! Dükkan sahibi cama yapıştırdı, vatandaşlar cevap verdi
    #Gündem

    Bir mahalle vitrindeki notla haberleşiyor! Dükkan sahibi cama yapıştırdı, vatandaşlar cevap verdi

    MSB kaynakları: Sahadaki gelişmeler tüm kurumlarla yakinen takip ediliyor
    #Gündem

    MSB kaynakları: Sahadaki gelişmeler tüm kurumlarla yakinen takip ediliyor