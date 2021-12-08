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Getir, New York’ta! 10 dakikada teslimat

Avrupa kıtasının ardından Amerika’daki genişlemesine devam eden Getir, Şikago’dan sonra dünyanın en büyük ticaret ve finans merkezlerinden New York’ta hizmet vermeye başladı.

08.12.2021 - 14:09 |
Getir, New York’ta! 10 dakikada teslimat

Türkiye'den çıkan orijinal iş modeliyle 2021 yılında 7 Avrupa ülkesine ulaşan Getir, geçtiğimiz ay Şikago’da hizmet vermeye başlayarak ABD pazarına adım atmıştı. Faaliyet alanını 3 kıtada toplam 9 ülkeye genişleten dev şirket bugün itibarıyla ABD’nin en kalabalık şehri olan New York’ta sipariş almaya başladı.

Getir Kurucusu Nazım Salur; “New York, dünyanın her yerinden insanın olduğu Amerika’nın en önemli, en hareketli şehri. Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezi. New York’ta zaman her şey demek, insanlar zamanla yarışıyor. Bu insanların günlük ihtiyaçlarına 10 dakikada ulaşabilecek olması, tüm ezberlerini bozan müthiş bir kolaylık olacak” dedi.

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