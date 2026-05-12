Gençler için dev yatırım: Isparta’da okullar modern spor alanlarına kavuşuyor

Haberin Devamı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, önceki dönemde olduğu gibi yeni dönemde de mahalleleri ve okulları halı saha ile kapalı spor salonlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda İTO Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu'na kapalı spor salonu inşa ediliyor. İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği 898,5 metrekare inşaat alanına sahip kapalı spor salonu içerisinde basketbol ve voleybol sahası, 2 giyinme odası ile 1 yönetici odası bulunacak.

Isparta Belediyesi tarafından Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Burhan Açıkkol İlkokulu ve Gürkan Kız İmam Hatip Ortaokulu'na da sentetik çim halı saha yapılıyor. Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki saha çalışmasında sahanın direkleri dikilerek, telleri çekildi. Burada da halı serimi işlemine geçilecek. Şehit Burhan Açıkkol İlkokulu'na daha önce yine Isparta Belediyesi tarafından kapalı spor salonu inşa edilmişti. Kapalı spor salonunun yan tarafına sentetik çim saha yapılıyor. Bu sahanın da çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, sahanın halı serimi yapılacak. Gürkan Kız İmam Hatip Ortaokulu'nda da sentetik çim sahanın zemin çalışmaları tamamlandı. Saha direklerinin dikilmesiyle tel ve halı serme çalışmaları yapılacak.

Sahaların tamamlanmasıyla Isparta Belediyesi tarafından 3 okula sentetik çim saha, 1 okula da kapalı spor salonu kazandırılmış olacak.