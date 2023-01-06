Genç spikerden belediye başkanına taciz suçlaması: 10 yıla kadar istendi

Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkında, "cinsel taciz" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Röportaj için gitti. İddiaya göre cinsel tacize uğradı. Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel için iddianame hazırlandı.

GENÇ KADIN RAHATSIZ OLDU

Olay, geçen yıl 16 Haziran’da Büyükçekmece’deki bir otelin restoranında yaşandı. İkili oturdu. Birlikte yemek yedi. Çekim ile ilgili konuştu. Bu sırada Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, genç spikere özel sorular sordu. Ancak o genç kadın durumdan rahatsız oldu.

SARILMAYA ÇALIŞTI

CNN Türk'te yer alan habere göre; Ergene Belediye Başkanı Yüksel, spiker kadını restoranın dışına çağırdı. İddiaya göre taciz etti. Genç kadın ise engel olmaya çalıştı. Belediye başkanı ile genç kadın daha sonra içeri girdi. Rasim Yüksel, iddiaya göre bir kez daha sarılmaya kalktı. Genç kadın, bir bahane bularak restorandan ayrıldı.

10 YIL HAPİS TALEBİ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, suçlamaları kabul etmedi. Olay anında yanında olan arkadaşı da müşteki kadının iddialarını yalanladı. Ancak Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı, iddianamenin değerlendirme kısmında, "Müştekinin ifadesi ve mesaj tespit tutanağı sabittir" dedi. İddianamede Yüksel hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Kanalın genel yayın yönetmeni hakkında da basit cinsel saldırı suçundan takipsizlik kararı verildi.