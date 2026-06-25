Gece şehre inen tilki kameraya böyle yansıdı
25.06.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:
Ardahan'da gece saatlerinde şehir merkezine inen bir tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Ardahan'da şehir merkezine inerek bir süre dolaşan tilki, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine kadar gelen tilkinin yiyecek arayışı içerisinde olduğu değerlendirilirken, hayvanın sakin tavırları dikkatlerden kaçmadı.
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Bir süre sokaklarda dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.