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Gece şehre inen tilki kameraya böyle yansıdı

25.06.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ARDAHAN (İHA)

Gece şehre inen tilki kameraya böyle yansıdı

Ardahan'da gece saatlerinde şehir merkezine inen bir tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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Ardahan'da şehir merkezine inerek bir süre dolaşan tilki, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Doğal yaşam alanlarından yerleşim yerlerine kadar gelen tilkinin yiyecek arayışı içerisinde olduğu değerlendirilirken, hayvanın sakin tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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Bir süre sokaklarda dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

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