Geçcek sözleri! Tarkan Geçcek şarkısı çıktı mı, Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı?
Geççek şarkısının sözleri merak ediliyor. Tarkan'ın yeni şarkısı Geççek ne zaman çıkacak? sorusu yanıt buldu. Tarkan’ın sosyal medya hesabından duyurduğu Geççek şarkısı, Tarkan'ın sosyal medya paylaşımına göre 17 Şubat'ta dinleyicisiyle buluşacak. Peki, Geçcek sözleri ne? Tarkan yeni şarkısı Geççek şarkısı saat kaçta yayınlanacak?
Geçcek sözleri ve yayınlanacağı saat yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Megastar sonunda beklenen albümünü yayınlıyor. Tarkan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Geri sayım başladı…Yeni şarkı geliyor" notuyla yeni şarkısını duyurdu. "Geççek" adlı şarkısı 17 Şubat tarihinde yayınlanacak. Vatandaşlar şimdiden Tarkan’ın yeni şarkısı Geççek’in sözlerini ve nasıl dinleneceğini sorguluyor. Peki, Tarkan Geçcek şarkısı saat kaçta yayınlanacak?
GEÇÇEK ŞARKI SÖZLERİ NE?
TARKAN-GEÇÇEK SÖZLERİ
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*****
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
*****
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
*****
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
*****
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
*****
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
*****
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim