Gazze'de can kaybı 41 bin 467'ye yükseldi!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 354 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 43 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 467'ye, yaralıların sayısının 95 bin 921'e yükseldiği kaydedildi.