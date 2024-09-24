GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Gazze'de can kaybı 41 bin 467'ye yükseldi!

Gazze'de can kaybı 41 bin 467'ye yükseldi!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 467'ye, yaralıların sayısı ise 95 bin 921'e yükseldi.

24.09.2024 - 12:59 |
Gazze'de can kaybı 41 bin 467'ye yükseldi!

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 354 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 43 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 467'ye, yaralıların sayısının 95 bin 921'e yükseldiği kaydedildi.

GÜNCEL HABERLER

Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü

Cevdet Yılmaz: Borsa, kripto vergileri gündemimizden düştü

Türkiye Sigorta’dan 8 ayda bir önceki yılı aşan prim üretimi

Türkiye Sigorta’dan 8 ayda bir önceki yılı aşan prim üretimi

İstanbul Pendik’te düğün konvoyu yaparak yolu kapatan sürücülere para cezası

İstanbul Pendik’te düğün konvoyu yaparak yolu kapatan sürücülere para cezası