Gaziosmanpaşa'da başladı, Yalova'da bitti! Nefes kesen operasyon

Bengül Arıca
İstanbul narkotik polisi zehir tacirlerine büyük darbe vurdu. Gaziosmanpaşa ve Yalova hattında gerçekleştirilen baskınlarda 57 kilo kokain, 450 adet fişek ve kaçak otomobil parçaları ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Çalışmalarda 1 Mart Pazar günü Gaziosmanpaşa’da bir adrese ve Yalova’da seyir halindeki bir TIR’a operasyon düzenlendi.

Durdurulan TIR'da yapılan detaylı aramalarda aracın dorse kısmında zulalanmış 57 kilo 850 gram kokain, 450 adet fişek, 30 adet otomobil parçası ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Kaçakçılık' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

