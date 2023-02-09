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Gaziantepâ€™teki depremde kan donduran iddia: DükkanlarÄ± büyütmek için kolonlarÄ± kesmiÅŸler

KahramanmaraÅŸâ€™ta meydana gelen 7.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde yÄ±kÄ±lan Gaziantepâ€™teki 6 katlÄ± binanÄ±n altÄ±nda bulunan dÃ¼kkanÄ±n kolonlarÄ±nÄ±n iÅŸ yeri sahibi tarafÄ±ndan daha Ã¶nce kesildiÄŸi iddia edildi.Â

09.02.2023 - 13:19 | | Ä°HA
Gaziantepâ€™teki depremde kan donduran iddia: DükkanlarÄ± büyütmek için kolonlarÄ± kesmiÅŸler

KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n PazarcÄ±k ilÃ§esinde pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 04.17â€™de 7.7 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Ä°lk deprem ve daha sonra Elbistan'da meydana gelen 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremden baÅŸta KahramanmaraÅŸ olmak Ã¼zere Hatay, Gaziantep ve DiyarbakÄ±râ€™Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 10 il etkilendi. Depremlerin hemen ardÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™nin 81 ilinden afet bÃ¶lgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. SarsÄ±ntÄ±dan en Ã§ok etkilenen illerin baÅŸÄ±nda gelen Gaziantepâ€™te yÄ±kÄ±lan GÃ¶lgeler ApartmanÄ± ile ilgili ortaya atÄ±lan iddia ise kan dondurdu.

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30 SAAT SONRA KURTULDULAR

Depremden 30 saat sonra yaralÄ± olarak kurtulan Rabia YÄ±lmaz ve kÄ±zÄ± GÃ¼lben YÄ±lmaz (23), dehÅŸet anlarÄ±nÄ± anlattÄ±. Deprem anÄ±nda uyanÄ±k olduÄŸunu belirten GÃ¼lben YÄ±lmaz, "Evdekileri uyandÄ±rdÄ±m. Evdekilerle birlikte el ele tutuÅŸup Ã§Ã¶meldik. Ãœzerimizde sadece molozlar vardÄ±. Ã‡ok aÄŸÄ±rdÄ±, nefessiz kalmÄ±ÅŸtÄ±k. Benim elimde telefon vardÄ±, onun kabÄ±nÄ± sallÄ±yordum. ApartmanÄ±mÄ±z sorunluydu. DÃ¶vizci, kuyumcu dÃ¼kkanlarÄ±ndaki kolonlar kesilmiÅŸti. Nefes almam iÃ§in kafamdaki tokayÄ± annem aÄŸzÄ±ma koyduâ€™â€™ dedi.

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"MASALLAR ANLATTIK, SAYILAR SAYDIK UYUMAMAK Ä°Ã‡Ä°N"

Depremden saÄŸ kurtulan anne Rabia YÄ±lmaz (44) da, "Deprem anÄ±nda uyanÄ±ktÄ±m. Ä°ki kÄ±zÄ±m vardÄ±, nefes almalarÄ± iÃ§in yer aÃ§tÄ±m. Onlara moral verdim. Telefon kÄ±lÄ±fÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±m yelpaze yaptÄ±m. Ã‡Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m anÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. En son 'Beni Ã§Ä±karÄ±n' dedim, en son ben Ã§Ä±ktÄ±m sÃ¼rÃ¼nerek. Masallar anlattÄ±k, sayÄ±lar saydÄ±k, birbirimizi motive ettik uyumamak iÃ§in. SallantÄ± ile beraber bina Ã§Ã¶ktÃ¼, Ã¼Ã§Ã¼mÃ¼z birbirimize sarÄ±ldÄ±k, sonra da dÃ¼ÅŸtÃ¼. Evin altÄ±ndaki dÃ¼kkanlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n kolonlarÄ± kesilmiÅŸti'' diye konuÅŸtu.

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Gaziantepâ€™teki depremde kan donduran iddia: DükkanlarÄ± büyütmek için kolonlarÄ± kesmiÅŸler

Gaziantepâ€™teki depremde kan donduran iddia: DükkanlarÄ± büyütmek için kolonlarÄ± kesmiÅŸler