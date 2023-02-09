Diyanet: 'Fitrelerinizi deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verebilirsiniz'

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 yılı fitre miktarı açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonrasında aldığı kararla 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından toplantı sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.”

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesinin caiz olup olmadığı sorusuna, “Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler” cevabını verdi.