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Gaziantep'te suç makineleri jandarmadan kaçamadı! Cezaevine gönderildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 66 suç kaydı olan B.B., 38 suç kaydı olan E.G isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

26.09.2024 - 14:37 | | İHA
Gaziantep'te suç makineleri jandarmadan kaçamadı! Cezaevine gönderildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde çeşitli suçların önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 ayrı eve hırsızlık yapmak için giren 3 şahıs evden çıktıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların yapılan sorgularında 66 suç kaydı olan B.B., 38 suç kaydı olan E.G ve 1 suç kaydı olan E.G isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Yapılan aramalarda çaldıkları 6 bin 500 TL para ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan E.G. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, diğer şüpheliler B.B. ve E.G. tutuklanarak ceza evinde gönderildi.

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