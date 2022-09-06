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Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) makine fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

06.09.2022 - 15:46 | | Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal eden fabrikada meydana geldi. Fabrikada henüz bilinmeyen nedenle oluşan patlamayı duyan işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, patlama sonucu 2 işçinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ekipler, ölen işçilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantepte fabrikada patlama: 2 ölü

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