Son dakika Gaziantep'te deprem mi oldu? Nurdağı'nda deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Deprem oldu mu? Gaziantep'teki deprem kaç büyüklüğünde oldu?
Son dakika depremleri... Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, saat 00.08’de deprem meydana geldi. Gaziantep'te deprem mi oldu? Nurdağı'nda deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Deprem oldu mu? İşte merak edilen detaylar...
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:
"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2026
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-06-13
Saat:00:08:47 TSİ
Enlem:37.13444 N
Boylam:36.91222 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/CqOsJFbzLb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi